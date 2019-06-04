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Образование Общество

Площадку бывшей базы отдыха СГЭУ на 5-й просеке передали под строительство школы

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июня, комиссия Министерства образования и науки РФ официально согласовала отказ от бывшей базы отдыха СГЭУ на 5-й просеке под строительство новой школы. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Именно это мы обещали жителям. Контролирую весь процесс и дальше", — добавил парламентарий.

Напомним, вопрос строительства школы на 5-й просеке был поднят летом прошлого года, во время выступлений местных жителей против застройки. На тот момент первый замглавы Самары Александр Карпушкин говорил, что мэрия рассматривает вариант строительства школы на участке базы отдыха "Мечта".

В начале марта текущего года распоряжением областного правительства на строительства новой школы на 850 мест выделят 447 млн рублей.

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