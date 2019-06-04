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"АКОМ" стал "Благотворителем года — 2018"

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 мая, в День города на празднике "Тольятти в свете софитов", состоялось подведение итогов конкурса "Благотворитель года". В номинации среди юридических лиц победителем в пятый раз стала группа компаний "АКОМ". Памятную статуэтку вручил президенту ГК "АКОМ" Николаю Игнатьеву глава Тольятти Сергей Анташев.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

"АКОМ" свыше 13 лет занимается благотворительностью на территории Самарской области. На постоянной основе оказывается поддержка ветеранским организациям, реабилитационному центру "Гармония", школам, многодетным и малообеспеченным семьям. Материальная помощь в 2018 году была направлена на реализацию проектов "Шаг навстречу", "Две звезды", "Comfort care" и др. Поддержаны различные спортивные и культурно-массовые мероприятия.

Благотворительные акции осуществлялись как через фонды ГБФ "Фонд Тольятти", общественный фонд решения социальных задач Жигулевска "Городской стратегический совет", так и самостоятельно.

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