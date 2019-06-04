16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подписано постановление о создании НОЦ на базе пяти вузов Студенты Самарского политеха победили в международном инженерном чемпионате CASE-IN В Самаре объявлен конкурс выпускных квалификационных работ по отечественной истории Площадку бывшей базы отдыха СГЭУ на 5-й просеке передали под строительство школы Архитекторы СамГТУ победили в международном конкурсе с проектом развития района Милана

Образование Общество

Студенты Самарского политеха победили в международном инженерном чемпионате CASE-IN

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

Финал международного инженерного чемпионата CASE-IN стал грандиозным интеллектуальным сражением и крупнейшим молодежным инженерным соревнованием 2019 года: ему предшествовали отборочные этапы в 55 ведущих технических вузах России и трех стран СНГ, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году участников CASE-IN объединила приоритетная тема всей мировой экономики "Цифровая трансформация". За победу в финале боролись более 500 будущих инженеров из 60 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизстана. Их решения оценивали представители 25 ведущих компаний отрасли.

Самарский политех в финале представляли 3 команды: "Радикально цепные" ("нефтехимия"), "Гидроразрыв головного мозга" ("нефтегазовое дело"), "Системы и сети" ("электроэнергетика"). Участникам необходимо было предложить инженерные решения по направлениям: "нефтегазовое дело", "нефтехимия" и "электроэнергетика". Задания команды получили за 10 дней до финала.

В итоге команда университета "Системы и сети" (студенты Артем Проничев, Елена Солдусова, Кирилл Чубаров, Артем Савельев, электротехнический факультет) заняла первое место в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN в направлении студенческой лиги "электроэнергетика".

Команда "Радикально цепные" (студенты Василина Фролова, Татьяна Лыжникова, Махпал Адилова и аспирант Ольга Репина, химико-технологический факультет) заняла второе место в финале  в направлении студенческой лиги "нефтехимия", партнером которого является компания СИБУР.

Все финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат включен в перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год. Организаторы первенства − Фонд "Надежная смена", некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика". Соорганизатором направления "Электроэнергетика" выступает Ассоциация "Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения". Победители получат звание лучших молодежных инженерных команд сезона "Цифровая трансформация" и Кубок CASE-IN. Также их ждут приглашения на стажировку и практику от ведущих компаний ТЭК и МСК.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30