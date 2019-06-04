Студенты Самарского политеха победили в международном инженерном чемпионате CASE-IN

Финал международного инженерного чемпионата CASE-IN стал грандиозным интеллектуальным сражением и крупнейшим молодежным инженерным соревнованием 2019 года: ему предшествовали отборочные этапы в 55 ведущих технических вузах России и трех стран СНГ, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году участников CASE-IN объединила приоритетная тема всей мировой экономики "Цифровая трансформация". За победу в финале боролись более 500 будущих инженеров из 60 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Киргизстана. Их решения оценивали представители 25 ведущих компаний отрасли.

Самарский политех в финале представляли 3 команды: "Радикально цепные" ("нефтехимия"), "Гидроразрыв головного мозга" ("нефтегазовое дело"), "Системы и сети" ("электроэнергетика"). Участникам необходимо было предложить инженерные решения по направлениям: "нефтегазовое дело", "нефтехимия" и "электроэнергетика". Задания команды получили за 10 дней до финала.

В итоге команда университета "Системы и сети" (студенты Артем Проничев, Елена Солдусова, Кирилл Чубаров, Артем Савельев, электротехнический факультет) заняла первое место в финале международного инженерного чемпионата CASE-IN в направлении студенческой лиги "электроэнергетика".

Команда "Радикально цепные" (студенты Василина Фролова, Татьяна Лыжникова, Махпал Адилова и аспирант Ольга Репина, химико-технологический факультет) заняла второе место в финале в направлении студенческой лиги "нефтехимия", партнером которого является компания СИБУР.

Все финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.