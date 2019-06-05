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Образование Общество

Самарские кадеты выступят на московском фестивале "Спасская башня"

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский кадетский корпус на базе школы №170 вышел в финал межрегионального конкурса молодежных почетных караулов, в котором участвовало 40 команд из 21 региона России. Все финалисты (а их выбрано 15 команд) выступят на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

Межрегиональный конкурс молодежных почетных караулов проводит дирекция Фестиваля "Спасская башня" в рамках проекта "Спасская башня детям". Оценивали участников офицеры президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России. Участники конкурса выполняли различные строевые построения, воинские ритуалы, специальные приемы с оружием.

Самарскую область на конкурсе представляли кадетский корпус Центра "Юность" и кадетский корпус МБОУ "Школа №170 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской" из Самары. По результатам отборочных испытаний в финал вышел кадетский корпус школы №170. Финальные испытания пройдут на Красной площади в детском городке международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" 31 августа.

В 1997 году на базе самарской школы №170 был образован Самарский кадетский корпус. За годы существования из стен корпуса было выпущено более 300 кадет. Многие из них связали свою жизнь с военной службой. В 2018 году кадеты корпуса становились финалистами конкурса молодежных почетных караулов "Спасская башня".

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