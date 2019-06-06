Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут зону 5G в Москве

Мобильный оператор Tele2, компания Ericsson (NASDAQ: ERIC) и ПАО "Ростелеком" заключили соглашение о намерении создать тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании Ericsson с использованием каналов связи "Ростелекома".

Соответствующий договор на ПМЭФ-2019 подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Опытная зона 5G будет развернута на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц на оборудовании ERS с реализацией технологии 5G. Tele2 и "Ростелеком" имеют необходимые лицензии и сетевую инфраструктуру для проведения тестов. В свою очередь, Ericsson обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции. На оборудовании Ericsson уже развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Европе, Азии и Австралии.

Внедрение технологий пятого поколения позволит Tele2 оказывать передовые услуги мобильной широкополосной передачи данных, основанных на таких преимуществах, как высокая скорость и малая задержка. Использование технологий 5G будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- В телеком-отрасли активно обсуждаются перспективы технологии 5G в России, сдерживающие факторы и возможные сценарии развития стандарта. При этом для всего рынка очевидно, что внедрение технологии - всего лишь вопрос времени, ведь ее основные преимущества - высокие скорости, низкая задержка передачи данных и большие емкости - открывают массу новых сценариев использования телеком-услуг. Мы строим инфраструктуру с расчетом на будущее скорое внедрение 5G. Наша московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов Tele2. Сегодняшнее соглашение с партнерами знаменует переход от тестовых демонстраций к новому этапу, реально приближающему полноценное внедрение технологии в России. Мы уже прорабатываем различные варианты опытной эксплуатации: в нашей зоне 5G москвичи смогут лично ощутить возможности технологии.

Борье Экхольм, президент и исполнительный директор Ericsson:

- В партнерстве с Tele2 мы развиваем перспективные услуги на базе новейших технологий. На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне мы достигли соглашения о подготовке сети Tele2 к 5G на всей территории России с использованием передового оборудования и решений Ericsson, готового к запуску технологий 5G. Сегодня мы сделали еще один важный шаг для развития инноваций в России: уже осенью этого года мы планируем создать тестовую зону 5G в Москве. Технологии 5G будут развернуты на действующей сети Tele2 и откроют совершенно новые возможности для всех сфер жизни людей, отраслей и общества в целом. Технология 5G будет в первую очередь востребована в центрах больших городов, где есть спрос со стороны пользователей. Будучи мировым лидером в сфере 5G и IoT, компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком":

- Развертывание опытных зон приближает появление коммерческих сетей и новых сервисов мобильной связи пятого поколения. В таких зонах, с одной стороны, потребители могут познакомиться с преимуществами нового стандарта, с другой - они позволяют регулировать вопросы взаимодействия с другими радиоэлектронными средствами. Наша общая цель - ускорить строительство сетей 5G в России, которые важны для развития цифровой экономики и появления новых цифровых бизнесов в таких сферах, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт и многих других".

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Tele2 и Ericsson подписали соглашение об установке 50 тыс. базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватывает 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

5G - это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры. Технологию отличают высокая скорость передачи данных и обработка большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях, как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.