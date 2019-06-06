Сотрудники аппарата управления и Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" организовали благотворительные мероприятия для специальной (коррекционной) школы-интерната г. Чапаевска Самарской области.

Воспитанниками учреждения являются дети, оставшиеся без попечения родителей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" провели на футбольном поле школы-интерната матч, который закончился победой воспитанников. В составе команды предприятия были: молодые специалисты, сотрудники Самарского, Саратовского районных управлений и аппарата управления.

По окончании игры волонтеры вручили детям подарки, закупленные на средства, собранные сотрудниками АО "Транснефть - Приволга": волейбольные и футбольные мячи, самокаты, роликовые коньки и другой спортивный инвентарь.

В Международный День защиты детей воспитанники школы-интерната по приглашению профсоюзного комитета и администрации предприятия посетили Самарский театр юного зрителя (СамАРТ), в котором вместе с учителями и воспитателями посмотрели сказку "Свет-Луна". В культурном мероприятии приняли участие 14 воспитанников детского учреждения, многие из них побывали в театре впервые.

4 июня в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга" прошла благотворительная ярмарка, в которой приняли участие более ста сотрудников предприятия и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самаре.

На ярмарке были выставлены поделки детей из школы-интерната и изделия ручной работы сотрудников.

За четыре часа работы благотворительной ярмарки все поделки и изделия были приобретены работниками предприятия. Собранные средства будут направлены на приобретение необходимых товаров для воспитанников школы-интерната и доставлены в детское учреждение к началу нового учебного года.

Волонтерское движение в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" активно развивается. Волонтеры предприятия помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям — сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.