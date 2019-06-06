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Транспорт и связь Экономика и бизнес

YADRO "ИКС Холдинга" создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 июня 2019 г. МегаФон, YADRO (входит в "ИКС Холдинг") и DELL Technologies объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого будут создаваться инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Меморандум о намерениях, закрепляющий договоренности между партнерами, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян, вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков и глава "ИКС Холдинга", председатель Совета директоров YADRO Антон Черепенников.

МегаФон в рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России, намеревается расширять свое стратегическое партнерство с "ИКС Холдингом", взаимодействуя с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора.

Компании планируют создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO выпустит продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии МегаФона при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

"Инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. В долгосрочной перспективе МегаФон планирует предложить созданные в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies продукты своим клиентам", — рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

"Партнерство с Dell Technologies, признанным лидером рынка в своем сегменте и лидером по облачным решениям, и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФон и YADRO", — отметил глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

"Для нас подписание данного соглашения является важным сигналом готовности российского рынка к цифровым переменам. Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Приятно отметить, что компании отлично осведомлены о наших решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру", — сказал вице-президент и генеральный директор Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Борис Щербаков.

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