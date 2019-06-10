Демопоказ техники Ростсельмаш прогремел в полях Герасимовки

6 июня официальный дилер компании Ростсельмаш - компания "Ротор-лизинг" - представила аграриям Самарской области наиболее востребованную линейку техники: тракторы с почвообрабатывающей дисковой бороной, зерноуборочный комбайн, прицепную технику и многое другое.

В течение дня гости, собравшиеся на выставочной площадке в с. Герасимовка поле ИП Бугаева В.С. Главы КФХ в с. Герасимовка Алексеевского района, смогли воочию убедиться в мощности Ростсельмаш, а также получить консультации по выбору актуальной для каждого конкретного хозяйства техники, с учетом конкретных агротехнологических условий, а также по эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.

На демонстрационном показе одного из ведущих мировых производителей были представлены агромашины, уже давно зарекомендовавшие себя как высокоэффективные: популярный в Самарской области комбайн ACROS 585; мощный и экономичный шарнирно-сочлененный трактор Ростсельмаш 2375; высокопроизводительный трактор 1000 серии модель 340, предназначенный для выполнения широкого комплекса сельхозработ - от посевных до транспортных. Аграрии получили подробную консультацию по тракторам Ростсельмаш 2375, которые с апреля 2018 г. имеют увеличенное покрытие по гарантийному обслуживанию - два года или 2000 моточасов (независимо от даты производства).

Местные сельхозпроизводители довольны работой техники Ростсельмаш. Главный инженер ООО "УТЕС-2" Иван Говорухин рассказал: "У нас в хозяйстве уже имеется два зерноуборочных комбайна ACROS 585, которые очень хорошо себя показали. В условиях интенсификации сельского хозяйства, когда все меньше людей занято в процессе, а больше работы выполняют машины, важно переходить на более производительную, мощную технику. Мы внимательно следим за обновлениями продукции Ростсельмаш, так как этой технике можно доверять."

На показе аграриям была продемонстрирована и прицепная техника: Пресс-подборщик TUKAN ППТ-041, косилка роторная навесная Косилка STRIGE ЖТТ 2,4, тандемная дисковая борона RSM DX 850/880.

По словам главного инженера ООО СХП "Хвалынское" Юрия Крылатова его внимание привлекли тандемная дисковая борона и энергонасыщенный трактор. "Два зерноуборочных комбайна ACROS 585 уже успешно работают в нашем хозяйстве. Главное преимущество этой сельхозтехники - соответствие ценовой политики качеству.

Кроме того, компания постоянно движется в сторону развития сервиса, идет навстречу производителям, это очень важно. Именно поэтому мы девять лет сотрудничаем с ООО "Ротор-лизинг". В следующем году рассмотрим планирование покупки Трактор Ростсельмаш модель 340 и жатки для уборки подсолнечника FALCON 1270. Компания "Ротор-лизинг", выступившая организатором этого мероприятия, зарекомендовала себя не только как надежный поставщик качественной сельхозтехники для аграриев Поволжья, но и как ответственный оператор по предоставлению профессионального гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания техники.