Студент СамГТУ выиграл архитектурный конкурс с проектом "Безымянлаг"

Студент СамГТУ выиграл Гран-при ARCHIPRIX Russia с работой "Безымянлаг".

Смотр-конкурс лучших дипломных работ по архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре ARCHIPRIX Russia проходил в рамках XXIV Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT.

Студент Владислав Плотников получил Гран-при за дипломный проект "Безымянлаг: мемориал жертвам Особстроя НКВД в Самаре".

Проект был выполнен под руководством сотрудников кафедры архитектуры профессора Виталия Самогорова, старшего преподавателя Ренаты Насыбуллиной и ассистента Александра Фадеева.