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Образование Общество

Студент СамГТУ выиграл архитектурный конкурс с проектом "Безымянлаг"

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студент СамГТУ выиграл Гран-при ARCHIPRIX Russia с работой "Безымянлаг".

Фото: Пресс-центр СамГТУ

Смотр-конкурс лучших дипломных работ по архитектуре, градостроительству и ландшафтной архитектуре ARCHIPRIX Russia проходил в рамках XXIV Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва NEXT.

Студент Владислав Плотников получил Гран-при за дипломный проект "Безымянлаг: мемориал жертвам Особстроя НКВД в Самаре".

Проект был выполнен под руководством сотрудников кафедры архитектуры профессора Виталия Самогорова, старшего преподавателя Ренаты Насыбуллиной и ассистента Александра Фадеева.

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