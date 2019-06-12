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Губернатор Власть и политика

Многодетную тольяттинскую семью поздравил с новосельем Дмитрий Азаров

ТОЛЬЯТТИ. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 11 июня, сразу после форума "Цифровизация. Национальные проекты. Социальная защита", навестил многодетную семью — Ирину и Александра Чичневых и их шестерых детей, которые недавно справили новоселье.

Фото: Игорь Казановский

Раньше у Чичневых в собственности была лишь комната в коммуналке, и когда семья выросла, они вынуждены были снимать жилье. Мечты о собственной квартире казались несбыточными.

В сентябре 2018 г. они напрямую обратились к главе региона. По поручению Дмитрия Азарова семье оказали поддержку, и Чичневы смогли приобрести четырехкомнатную квартиру в Комсомольском районе Тольятти. Квартиру в микрорайоне Шлюзовой недалеко от Волги супруги выбирали сами.

"И школа рядом, и набережная, и площадка для семейного отдыха. В прошлые выходные ездили на полуостров Копылово, мальчишки открыли купальный сезон", — поделилась Ирина.

Александр и Ирина рассказали Дмитрию Азарову, как устроились теперь уже в собственной квартире. По их словам, одну из комнат выделили единственной дочери — Полине, личное пространство появилось и у пятерых сыновей.

"Квартира замечательная, огромное вам спасибо за поддержку! Мы счастливы!" — делилась эмоциями Ирина Чичнева.

"Очень рад, что все так успешно, — сказал Дмитрий Азаров. — Я хочу вас поздравить с новосельем. Рад, что здесь вместе с вашей семьей поселился и уют, и детский смех, и радость. Хочу замечательной, красивой, большой семье пожелать счастья".

В гости к Чичневым глава региона приехал с подарками. В семье, где растут шестеро детей, одного компьютера мало. Теперь будет два и принтер. А новоселы подготовили к встрече с главой региона праздничный торт.

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