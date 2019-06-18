Программист — самая популярная профессия у выпускников школ

Информационные технологии и медицина — самые популярные направления для поступления в колледжи и вузы у выпускников российских школ в этом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1500 родителей выпускников школ из всех регионов страны.

После окончания школы дети все чаще поступают в средние специальные учебные заведения. Так, в нынешнем году о том, что их чада продолжат обучение в колледже или училище, говорят 27% россиян, 9 лет назад таковых было лишь 8%. Закончив школу, пойдут в вуз дети 47% респондентов. В 2010 году в университеты и институты после школы поступали дети 80% опрошенных.

По информации Superjob самые популярные направления у детей при поступлении в колледжи и училища — программист и медицинский работник: эти профессии указали 17 и 11% родителей выпускников соответственно. Дети 7% опрошенных будут учиться на повара или кондитера. По 6% респондентов указали, что их дети выбрали обучение на бухгалтера и дизайнера.

Вузовские факультеты информационных технологий и медицины также наиболее популярны: их выбрали дети 17 и 16% респондентов соответственно. Дети 10% опрошенных поступают в вузы на различные инженерные специальности. У 9% родителей дети выбрали юридические факультеты.

Независимо от того, по какой системе и в каком вузе вы будете учиться, нужно запомнить несколько правил. Вот несколько рекомендаций:

1. Узнайте, какие дополнительные образовательные программы реализует вуз; какие студенческие объединения существуют на факультете; какие возможности предоставляют студентам для прохождения практик и стажировок. К слову, уже сейчас на Superjob студентам можно найти более восьми тысяч стажировок.

2. Социализация и нетворкинг — ваши главные спутники на ближайшие четыре-шесть лет. Ходите на открытые лекции, мастер-классы, семинары, диалоги и любые другие интеллектуальные мероприятия, общайтесь с преподавателями, которые потом смогу рассказать о вас в профессиональных кругах.

3. Определите цели и двигайтесь в их направлении. Изучите все списки мест, где работают лучшие в вашей области, составьте личный шорт-лист компаний, бизнесов и занятий — и тут же начните свое восхождение к цели. Не стесняйтесь хорошо учиться и не думайте, что это помешает вам классно проводить время вне учебы. Вы все успеете, просто не экономьте силы: четыре года университета — самая короткая и самая быстрая взлётная полоса в жизни.

4. Составляйте профессиональное портфолио уже с первого курса. Напишите и каждые полгода обновляйте своё резюме. Если за год там ничего не поменялось, вы что-то делаете не так. Удачи вам!