Институт экологии Волжского бассейна РАН станет филиалом СамФИЦ

Тольяттинский Институт экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ) в ближайшее станет филиалом Самарского федерального исследовательского центра Российской академии науки (СамФИЦ), пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на временно исполняющего обязанности председателя Самарского научного центра РАН (СамНЦ РАН) Владимира Соколова.

Как уточняет издание, решение о такой реорганизации Министерство науки и высшего образования РФ приняло 27 ноября прошлого года. Кроме ИЭВБ, к Самарскому научному центру присоединят Институт проблем управления сложными системами РАН, Самарский НИИ сельского хозяйства им. Н. М. Тулайкова, Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. П. К. Константинова, Ульяновский НИИ сельского хозяйства. В результате будет создан Самарский федеральный исследовательский центр РАН, в котором должно работать более 700 человек.

Предполагается, что СамФИЦ будет выполнять междисциплинарные научные исследования. "Появляется возможность участия в конкурсах на создание новых лабораторий, обновления экспериментальной и научной базы исследований. Планируется привлечение дополнительного финансирования со стороны бюджетов Самарской и Ульяновской областей. Начиная с 2020 г., объем научно-исследовательских работ за счет выполнения программы развития должен увеличиться", — пояснил "СО" Владимир Соколов. При этом ИЭВБ, как и другие учреждения, "как выполняли, так и будут выполнять соответствующие их профилю научные исследования".

Одним из условий реорганизации является сохранение кадрового состава и заработных плат. Тем не менее в прошлом году в ИЭВБ сократили восемь научных сотрудников, в том числе и единственного ихтиолога Евгения Шемонаева.