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Александр Хинштейн: "Иван Валентик приедет в Самару, чтобы оценить ситуацию в Рождествено" Главой Шигонского района стал Сергей Строев Областная прокуратура привлекла к административной ответственности 72 чиновника Дмитрий Азаров провел встречу с послом Израиля Гарри Кореном АФК "Система" готова сотрудничать с Самарским регионом

Власть и политика

Александр Хинштейн: "Иван Валентик приедет в Самару, чтобы оценить ситуацию в Рождествено"

МОСКВА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в июле посетит Самару, чтобы лично оценить ситуацию с выводом пос. Рождествено из состава нацпарка "Самарская Лука". Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"В июле Иван Валентик планирует визит в Самару. Договорились вместе побывать в Рождествено, чтобы куратор нацпарков в Минприроды России своими глазами увидел ситуацию. 6 тыс. жителей стали заложниками нацпарка. Ситуацию необходимо менять", - написал парламентарий.

Отметим, что данный вопрос был затронут Александром Хинштейном в пятницу, 21 июня, в рамках совещания у Ивана Валентика. Депутат отметил, что в ходе встречи также был определен алгоритм строительства очистных сооружений и сортировочного полигона для мусора.

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