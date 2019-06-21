Александр Хинштейн: "Иван Валентик приедет в Самару, чтобы оценить ситуацию в Рождествено"

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик в июле посетит Самару, чтобы лично оценить ситуацию с выводом пос. Рождествено из состава нацпарка "Самарская Лука". Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"В июле Иван Валентик планирует визит в Самару. Договорились вместе побывать в Рождествено, чтобы куратор нацпарков в Минприроды России своими глазами увидел ситуацию. 6 тыс. жителей стали заложниками нацпарка. Ситуацию необходимо менять", - написал парламентарий. Отметим, что данный вопрос был затронут Александром Хинштейном в пятницу, 21 июня, в рамках совещания у Ивана Валентика. Депутат отметил, что в ходе встречи также был определен алгоритм строительства очистных сооружений и сортировочного полигона для мусора.