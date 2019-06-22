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В День памяти и скорби в Самаре прошла акция "Горсть памяти"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась военно-патриотическая акция "Горсть памяти". Об этом сообщает администрация города.

Фото: администрация Самары

Военнослужащие, представители администрации Самары, ветераны ВОВ, локальных конфликтов и военной службы, а также юнармейцы участвовали в церемонии забора земли с места захоронения советских воинов у мемориала "Аллея Славы" на городском кладбище.

Эту землю поместили в специальный контейнер — "солдатский кисет". Затем его заложат в гильзу артиллерийского снаряда, который установят на мемориальном комплексе вокруг главного храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье.

Акция прошла по всей России, а также в других странах, где есть захоронения советских солдат.

"Для нашего города огромная честь — стать участниками этой акции. Ведь еще с древних времен именно горсть родной земли считается символом силы русского народа", — сказала Елена Лапушкина.

Глава города вместе с самарцами возложила цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.

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