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Общество

В Самаре снесут три аварийных дома и бывший тубдиспансер

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом Самары объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых зданий. Соответствующие документы размещены на сайте Госзакупок.

Согласно одному из контрактов, под снос пойдет здание бывшего стационара для больных туберкулезом от "Городской больницы №5" на ул. Совестской Армии, 214 "а". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 13,4 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 14 июня по 1 июля. Итоги подведут 5 июля. Выполнить работу подрядчик должен будет в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта.

По другому контракту ведомство планирует демонтировать два расселенных аварийных здания по адресам: ул. Ставропольская, 230 и ул. Советская, 93. На эти цели городской бюджет готов выделить 2,24 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются с 21 июня по 1 июля. Итоги станут известны 5 июля. Справиться с работой получившей контракт организации предстоит за 45 дней.

Еще 1,13 млн руб. департамент управления имуществом заплатит подрядчику, который возьмется за снос расселенного жилого дома на ул. Свободы, №118 "А". Заявки на конкурс принимаются с 21 июня по 1 июля. Итоги подведут 5 июля. Выполнить работу необходимо в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

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