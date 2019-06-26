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Образование Общество

Дом научной коллаборации познакомит школьников с Политехом

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе вуза открывается новое подразделение — оно будет вовлекать школьников в инновационное творчество и осуществлять подготовку педагогов, а также развивать систему молодежного наставничества.

Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Все занятия будут проводится на бесплатной основе.

В структуре Дома научной коллаборации (ДНК) созданы четыре образовательных блока:

  • "Детский университет" — направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования. Подготовка включает направления, соответствующие профилю университета.
  • "Малая академия", где реализуется комплекс дополнительных программ для детей, обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального образования.
  • "Урок "Технология", способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета "Технология" в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.
  • "Педагог К-21" — комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.

Направления обучения охватывают основные компетенции университета: информационные технологии, робототехника, химия и экология, биотехнологии, промышленный дизайн и архитектура, пищевые технологии, геология.

Обучение будет построено на основе проектной деятельности, где школьники смогут реализовывать совместные проекты, учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации.

Куратором проекта выступает Центр инженерного предпринимательства и инноватики опорного университета. Его директор Мария Климанова отмечает, что многие современные школьники не представляют, что ждет их в университете и чем университет отличается от школы.

"Наша задача — познакомить ребят с вузом, продемонстрировать научную и техническую базу Политеха, возможности для занятия инновационным творчеством, вовлечь в науку. На нашей образовательной площадке ученики школ Самарской области смогут попробовать свои силы в различных направлениях деятельности, пообщаться со студентами и преподавателями опорного университета и сделать более осознанный выбор в пользу той специальности, которой им хотелось бы обучаться в высшей школе", — говорит Мария Климанова.

Узнать подробнее о работе ДНК, а также подать заявку на участие можно на сайте проекта, а также в Центре инженерного предпринимательства и инноватики Политеха по телефону 8 (846) 337-23-24.

Напомним, новое подразделение создано в рамках государственной программы Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области" на 2015–2021 годы.

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