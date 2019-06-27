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Новые возможности инвестировать с МегаФоном

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон и "БКС Брокер" запустили мобильное инвестиционное решение — приложение "МегаФон Инвестиции". Благодаря новым технологиям и возможностям МегаФона, пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов.  Теперь пользователи с помощью приложения "МегаФон Инвестиции" могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет, что займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ, понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.

Среди возможностей приложения — котировки онлайн, наглядный формат анализа персонального портфеля (состав, доходность, движение и результативность), новостная лента с индивидуальными настройками, профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам, онлайн — чат поддержки.

Пользователи "МегаФон Инвестиции" также могут воспользоваться сервисом "Инвестидеи" — это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.
Еще одно преимущество — в приложении "МегаФон Инвестиции" можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.

Мобильное инвестиционное решение "МегаФон Инвестиции" запущено на базе приложения "Мой брокер".
Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через "БКС Брокер" и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность.

Приложение "МегаФон Инвестиции" уже доступно в AppStore и Google Play.

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