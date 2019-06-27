Депутаты Губдумы поддержали выделение средств на строительство школы в Тимофеевке

В четверг, 27 июня, состоялось выездное заседание комитета по образованию и науке Самарской губернской думы в Ставропольский район. Депутаты поддержали выделение средств на строительство новой школы в с. Тимофеевка.

Речь идет об образовательном учреждении на 450 мест. Для жителей села — это долгожданное известие, ведь сейчас там проживает более семи тысяч человек. Одна существующая школа, построенная еще в 1956 г. и рассчитанная на восьмилетку, не может решить проблемы с получением доступного среднего образования. Ребята вынуждены учиться в несколько смен, стоять в очереди, чтобы покушать в столовой, а спортзал для физкультуры оборудован из классной комнаты.

Еще в 2017 г. депутат Самарской губернской думы Денис Волков внес в областной бюджет поправку, согласно которой Тимофеевка должна была получить деньги для строительства школы в 2018 году. Поправка была принята, деньги в бюджете заложены. Однако впоследствии региональный минстрой отказал в выделении средств и поставил школу в "лист ожидания", ссылаясь на нехватку финансирования.

"Если бы не тот колоссальный труд, который мы проделали с коллегами по парламенту, с общественниками и инициативными жителями Тимофеевки, вопрос со строительством школы до сих пор бы стоял в этом "листе ожидания", — считает Денис Волков. — То, что средства будут выделены, а школа построена, уже нет никаких сомнений. Несмотря на это, мы продолжим контролировать процесс, вплоть от открытия учебного заведения. Школьное образование должно быть равнодоступно для всех ребят, вне зависимости от того, где они живут — город, село, отдаленная от райцентра деревня. Инфраструктуру должен формировать запрос населения".

Сметная стоимость объекта составляет 305750,08 тыс. рублей. В 2019 г. предусмотрены средства областного бюджета в размере 35000,00 тыс.руб., а остальные деньги поступят в 2020 году. В 2021 г. планируется открытие новой школы в Тимофеевке.