На грант в размере до 1,2 млн руб. претендуют 60 социальных проектов из регионов Приволжья

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей будут бороться за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самыми активными участниками конкурса стали социальные предприниматели из регионов Приволжья — от них поступило 60 заявок.

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" завершили прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс "Навстречу переменам — 2019" проекты, предлагающие эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявки — по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 20%.

Самой популярной среди участников конкурса стала номинация "Инновационный проект" — в ней заявлено 194 проекта. Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как "Локальный", а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны. Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей.

В 2019 г. география конкурса расширилась — в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства субъектов РФ. Больше всего социальных инициатив поступило из регионов Приволжья — местные предприниматели подали на конкурс 60 заявок. Наиболее активным оказался социальный бизнес Нижегородской области, Удмуртии и Татарстана. Участие в конкурсе также приняли проекты из Ульяновской, Кировской, Самарской областей, Чувашии и Марий Эл.

Основные темы представленных проектов — обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.