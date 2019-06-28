16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На грант в размере до 1,2 млн руб. претендуют 60 социальных проектов из регионов Приволжья Новые возможности инвестировать с МегаФоном Tele2 запустила социальный тариф МегаФон запустит сеть постаматов В Самаре обсудили устранение цифрового неравенства и перспективы строительства сети 5G

Сотовая связь Транспорт и связь

На грант в размере до 1,2 млн руб. претендуют 60 социальных проектов из регионов Приволжья

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати

Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" получили 354 заявки на участие в V Всероссийском конкурсе социальных предпринимателей. Авторы бизнес-идей будут бороться за гранты в размере до 1,2 млн рублей. Самыми активными участниками конкурса стали социальные предприниматели из регионов Приволжья — от них поступило 60 заявок.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 и фонд "Навстречу переменам" завершили прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей. С 15 марта социальные предприниматели со всей России присылали на конкурс "Навстречу переменам — 2019" проекты, предлагающие эффективные способы решения проблем детства в регионах. Всего поступило 354 заявки — по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 20%.

Самой популярной среди участников конкурса стала номинация "Инновационный проект" — в ней заявлено 194 проекта. Еще 122 социальных предпринимателя определили свой проект как "Локальный", а 38 заявок поступило в номинацию Digital. В результате многоступенчатого отбора и очных презентаций из них будут выбраны лучшие проекты, создающие новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей в разных регионах страны. Победители получат поддержку со стороны фонда и его партнеров, а также гранты в размере до 1,2 млн рублей.

В 2019 г. география конкурса расширилась — в нем приняли участие социальные предприниматели из большинства субъектов РФ. Больше всего социальных инициатив поступило из регионов Приволжья — местные предприниматели подали на конкурс 60 заявок. Наиболее активным оказался социальный бизнес Нижегородской области, Удмуртии и Татарстана. Участие в конкурсе также приняли проекты из Ульяновской, Кировской, Самарской областей, Чувашии и Марий Эл.

Основные темы представленных проектов — обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга детей в селах, адаптация выпускников детских домов, профилактика вредных привычек и др.

Члены жюри оценивают каждую заявку по трем критериям: острота выявленной детской проблемы в регионе, инновационность предложенного решения, потенциал автора идеи или руководителя организации.

Гид потребителя

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30