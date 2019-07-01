Между Тольятти и Димитровградом отремонтируют автодорогу

В Самарской и Ульяновской областях в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" проходит ремонт автодороги, соединяющей между собой Димитровград и Тольятти.

Автодорога используется жителями городов Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района для проезда к населенным пунктам в Ульяновской области, а также в направлении к Казани.

Общая протяженность маршрута составляет почти 80 км. Из них 46,7 км проходит по региональной автодороге Тольятти-Узюково-Димитровград, расположенной в Ставропольском районе Самарской области.

В 2019 г. будет отремонтировано 17,7 км этой трассы на участке от села Рассвет до села Ташла. Уже завершены работы по обустройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, начаты работы по устройству верхнего слоя дорожной одежды, ремонту остановочных павильонов, укреплению обочин. Стоимость работ составляет 246,6 млн рублей.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, "очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между городами, повышение качества автомобильных дорог".

Напомним, что 8 км трассы между селами Васильевка и Рассвет были капитально отремонтированы в 2018 году.

В Ульяновской области в 2019 году отремонтируют три участка региональной дороги Димитровград-Узюково-Тольятти общей протяженностью 14 км, которые являются наиболее проблемными. На ремонт этой трассы заключен контракт жизненного цикла. В течение трех лет в рамках нацпроекта будет проведен ремонт 33 км трассы. На транзитных дорогах, проходящих через населенные пункты, будет установлено уличное освещение.

Работы на всех участках маршрута ведутся с применением современных асфальтобетонных смесей, после завершения ремонта будет нанесена разметка термопластиком.

За качеством выполнения ремонтных работ на участке региональной трассы Тольятти-Узюково-Димитровград в Самарской области наблюдают представители проекта Общероссийского народного фронта.

"Ремонт дорог серьезно повлияет не только на пропускную способность, которая пока оставляет желать лучшего, но и на безопасность на данных участках. Жители давно ждали комплексного подхода к решению дорожного вопроса. Надеемся, результаты не заставят себя долго ждать", — говорит эксперт ОНФ, координатор движения "Убитые дороги России" по Самарской области Лушин Сергей.