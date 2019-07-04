Школу на Пятой просеке построят до конца следующего года

Новую школу на 1,5 тыс. мест на участке бывшей базы отдыха "Экономист" планируют построить до конца следующего года. Об этом в рамках рабочего совещания по строительству школ в Октябрьском районе Самары заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

В совещании также приняли участие вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, министр образования Самарской области Виктор Акопьян, глава областной столицы Елена Лапушкина, руководители городских департаментов, участвующих в строительстве новой школы.

В ходе встречи были обозначены проблемы, возникшие непосредственно при осмотре площадки под будущий объект. Например, для того, чтобы "посадить" школу на выбранный земельный участок, необходимо вырубить 55 деревьев. По мнению руководителя департамента строительства и архитектуры Самары Сергея Шанова, вырубка деревьев повлечет за собой недовольство жителей близлежащих домов. Елена Лапушкина согласилась, что такое развитие событий возможно. После разговора с жителями, получения их согласия, работы по подготовке к строительству будут продолжены. Также, прежде чем начать строительство, необходимо согласовать техусловия передачи земельного участка и отрегулировать ряд других вопросов.

Датой начала первых строительных работ участники совещания единогласно утвердили 1 октября 2019 года.

Напомним, всего в ближайшее время в Октябрьском районе Самары должно появиться две общеобразовательные школы. Вторую планируют построить на ул. Н. Панова, где располагается радиолокационная станция. В конце мая текущего года Министерство обороны РФ согласовало передачу части военного городка под строительство образовательного учреждения.