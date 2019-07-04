Самарский филиал Волжского университета получит тренажерный центр и деньги на ремонт учебного корпуса

Самарский филиал ФГБОУ "Волжский государственный университет водного транспорта" (ВО ВГУВТ) получит тренажерный центр и деньги на ремонт учебного корпуса на ул. Молодогвардейской. Об этом в ходе вручения дипломов самарским студентам-речникам рассказали депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и заместитель руководителя "Росморречфлота" Андрей Тарасенко.

"Я хочу всем присутствующим сообщить о том, что средства из федерального бюджета на ремонт здания на ул. Молодогвардейской выделены. И это не все. Готовится документация для того, чтобы в ближайшее время получить изменения в лицензии для того, чтобы техникум превратился в образовательное учреждение, которое предоставляет образовательные услуги высшего звена. Вы станете ВУЗом с этого года. Уже с этого года начнется заочное обучение, а со следующего — очное", — заявил Александр Хинштейн.

Ремонт здания на ул. Молодогвардейской начнется в 2020 году. Его материально-техническая база пополнится новыми техническими средствами и специальным оборудованием, новыми тренажерами. Ремонт на федеральные средства также ожидает и общежитие для студентов техникума на пр. Карла Маркса.

Также в ведение учебного заведения перейдет здание бывшего филиала экономического университета на ул. Неверова. Его Александр Хинштейн и Андрей Тарасенко лично осмотрели в ходе визита заместителя главы "Росморречфлота" в Самару в январе текущего года. Состояние здания хорошее, в нем сохранилась мебель и даже библиотека.

Кроме того, как рассказал парламентарий, прежний корпус водно-спортивной лаборатории, на ул. Западная, 60, где из-за плохого состояния практически не велись тренировки речников, будет реконструирован и на его базе создадут учебно-тренировочный центр. Это позволит курсантам проводить занятия на современных тренажерах и отрабатывать навыки ремонта судов, спасательных мероприятий, а также подтверждать свою квалификацию сотрудникам ВУЗа.

Андрей Тарасенко подтвердил слова Александра Хинштейна и объявил о твердости намерений "Росморречфлота" развивать учебное заведение и всемерно поддерживать его преподавательских состав и материально-техническую базу.