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Общество

В выходные в регионе могут пройти дожди и грозы

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящие выходные в Самарской области могут пройти дожди и грозы, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

"В предстоящие сутки сохранится сухая теплая погода, обусловленная полем повышенного атмосферного давления. В дальнейшем, под влиянием фронтальных разделов, перемещающихся с западных районов России, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температурный фон останется около своей климатической нормы", — обещают синоптики.

В субботу, 6 июля, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 22-27 градусов. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 11-16 градусов.

В воскресенье, 7 июля, будет по-прежнему облачно. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 22-27 градусов. К ночи столбик термометра опустится до 11-16 градусов, вероятность осадков сохраняется, возможна гроза. Ветер западный 6-11 м/с.

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