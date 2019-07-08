С присвоением звания "Почетный гражданин городского округа Самара" Геннадия Котельникова поздравил СамГМУ

Студенты и преподаватели Самарского государственного медицинского университета поздравили ректора Геннадия Котельникова с присвоением, отметив, что это решение депутаты Самарской городской думы приняли единогласно.

"Это оценка вашего многолетнего вклада в развитие самарской медицины, самарской науки, самарского образования, — говорится в поздравлении. — На протяжении более 20 лет вы эффективно взаимодействуете с администрацией города Самары по широкому спектру вопросов и как ректор Самарского государственного медицинского университета, и как председатель Совета ректоров вузов Самарской области, и как председатель Самарской губернской думы. Вы одновременно политик и наставник, ученый и врач. Активная жизненная позиция в сферах образования, здравоохранения и законодательной деятельности сделала вас авторитетной и известной личностью не только в Самаре, но и во всей России". Именно такие качества как профессионализм, высокая работоспособность и желание нести ответственность за судьбы людей, по мнению коллег, обеспечили Геннадию Котельникову общественное признание.

"Более 20 лет Вы возглавляете Совет ректоров вузов Самарской области, который создал систему межвузовских структур, интегрирующих технологический, научно-инновационный потенциал вузов региона. При вашем непосредственном участии развиваются партнерские отношения с федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления.

Все годы активной научной, организаторской и общественной деятельности вы взаимодействуете с авторитетными общественными организациями региона, помогаете талантливой студенческой молодежи и оказываете поддержку профессорско-преподавательским коллективам вузов", — говорится в поздравлении.