16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Дмитрий Азаров призвал жителей региона стать участниками нацпроектов Прокурором Промышленного района Самары стал Вячеслав Бобровский Пожарно-химические станции региона получили новую спецтехнику Возле Жигулевска планируют построить горнолыжный комплекс

Власть и политика

Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

МОСКВА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 47
Версия для печати

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отправится на форум моногородов, который состоится в Тольятти 15 июля, на кроссовере Lada Xray, сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - написал министр в своем Инстаграме.

Как отметил Максим Орешкин, помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, в пути он планирует подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4