Максим Орешкин отправится на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отправится на форум моногородов, который состоится в Тольятти 15 июля, на кроссовере Lada Xray, сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

"В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти", - написал министр в своем Инстаграме.

Как отметил Максим Орешкин, помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, в пути он планирует подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкцией трассы М7.