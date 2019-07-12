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Губернатор Власть и политика

В Сызранском районе появится современный парк

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Сызранского района Викторией Кузнецовой. Она возглавила муниципалитет совсем недавно — 21 июня, до этого она полгода была исполняющем обязанности главы.

Фото: samregion.ru

Темой беседы стала реализация на территории района национальных проектов. "Пока проблем не возникает. Мы регулярно контактируем с профильными министерства и решаем вопросы в рабочем порядке", — рассказала Виктория Кузнецова.

Среди успешных направлений она отметила реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "В этом году у нас обустраиваются два двора и одна общественная территория. Это парк в сельском поселении Усинское, стоимостью 8 млн руб., — говорит глава района. — Объект получится добротным, красивым и будет ориентирован на все категории граждан. Здесь будет и детская и спортивная площадка, и зона отдыха для мам с детьми".

Дмитрий Азаров отметил, что следует придать проекту индивидуальность. "Нужно добавить некую сызранскую изюминку, найти своеобразные фишки, которыми могли бы гордится местные жители", — отметил Губернатор.

В ближайших планах района — участие в нацпроекте "Культура" и программе "Комплексное развитие сельских территорий". "Искренне желаю вам успехов. Обязательно выберу время и приеду в район с визитом", — сказал Дмитрий Азаров.

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