В Сызранском районе появится современный парк

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Сызранского района Викторией Кузнецовой. Она возглавила муниципалитет совсем недавно — 21 июня, до этого она полгода была исполняющем обязанности главы.

Темой беседы стала реализация на территории района национальных проектов. "Пока проблем не возникает. Мы регулярно контактируем с профильными министерства и решаем вопросы в рабочем порядке", — рассказала Виктория Кузнецова.

Среди успешных направлений она отметила реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "В этом году у нас обустраиваются два двора и одна общественная территория. Это парк в сельском поселении Усинское, стоимостью 8 млн руб., — говорит глава района. — Объект получится добротным, красивым и будет ориентирован на все категории граждан. Здесь будет и детская и спортивная площадка, и зона отдыха для мам с детьми".

Дмитрий Азаров отметил, что следует придать проекту индивидуальность. "Нужно добавить некую сызранскую изюминку, найти своеобразные фишки, которыми могли бы гордится местные жители", — отметил Губернатор.

В ближайших планах района — участие в нацпроекте "Культура" и программе "Комплексное развитие сельских территорий". "Искренне желаю вам успехов. Обязательно выберу время и приеду в район с визитом", — сказал Дмитрий Азаров.