Хозяйство "Хрящевка" в Ставропольском районе отказалось от гонки за количественные показатели в угоду качеству

Удивительное фермерское хозяйство "Хрящевка" в одноименном селе Ставропольского района отказывается от гонки за количественные показатели урожайности и надоев, предпочитая работать на качество. Здесь принципиально не берут кредитов, создают рабочие места, ради которых люди переселяются из других регионов, и все-таки держат завидные темпы производства. Необычный курс и выдающийся результат — следствие оригинального подхода харизматичного лидера хозяйства Валерия Колмыкова.

Ровно сколько нужно

Село Хрящевка в получасе езды от Тольятти хорошо знают туристы. Волны и ветры Жигулевского водохранилища, прекрасные пейзажи, эффектный замок-новострой, беговой марафон… Но если говорить о неявных "звездах" села и Ставропольского района, то рассказ следует начинать с ООО "Хрящевка". Известно оно не только рекордами урожайности и высоким качеством продукции, но и авторским взглядом на организацию фермерской деятельности.

Дело в том, что учредитель "Хрящевки" Валерий Колмыков — в прошлом доктор. В смутные 90-е профессия перестала приносить моральное и материальное удовлетворение, и тогда он радикально поменял жизнь. Внезапно медицинское образование очень пригодилось в растениеводстве и животноводстве. "12 лет я проработал в КФХ без агронома, поскольку всю эту тему освоил сам. Я — хирург, биология мне не чужда, так что обучение проходило легко и быстро", — рассказывает Колмыков. Он насквозь реалист — не склонен приукрашивать ни свои заслуги, ни окружающую действительность. Вместе с учредителем в "Хрящевке" принимают решения директор Владимир Никитин, а также Евгений Кобенко — агроном "старой школы", который тем не менее открыт для всего нового.

В недалеком прошлом хозяйство шло по экстенсивному пути развития. Но риски всегда оказывались необоснованно велики, огромные усилия приносили маленькую отдачу. Поэтому сейчас "Хрящевка" работает исходя из спроса. Хозяйство прекратило отношения с крупными ритейлерами и, в основном, сотрудничает с постоянными клиентами, частными предпринимателями. А самых надежных партнеров поощряет скидкой.

Химия роста

На 8000 га полей "Хрящевки" в этом году растут озимая пшеница, подсолнух, соя, кукуруза на зерно. Последние две позиции — относительно новые. Сою хозяйство выращивает второй год, но уверенно выделило под нее 1500 га, несмотря на капризный характер культуры. А кукурузу запустили как "пилотный" проект на 250 га. Нет сомнений, что и он будет успешным — кукуруза на территориях "Хрящевского" выше человеческого роста. Это как раз следствие того, что Колмыков подходит к фермерству как биолог. "Как вы думаете, с чего начинается пищевая цепочка растения? — задает он вопрос с подвохом. — Бросаем мы азот, калий, фосфор… Но на самом деле питание начинается с бора. Кроме того, важны сера, марганец, кальций. Без микроэлементов все встанет". Колмыков сравнивает удобрения с БАДами или витаминами. Он говорит о том, что иногда организму достаточно маленькой порции какого-нибудь неочевидного микроэлемента, чтобы решить большую проблему. Понимание процессов растениеводства на уровне химии помогает заниматься сельским хозяйством на другом уровне. У каждого фермера есть свои наработки и секреты. Но "Хрящевка" идет дальше коллег. "Экспериментируем, исходя из возможностей кармана", — резюмирует Колмыков и рецепты, конечно, держит в тайне.

Овощи в хозяйстве в этом году поставили на второе место. По итогам 2018-го, "Хрящевка" вошла в число лучших овощеводов района, однако значительная часть урожая пролежала невостребованной до марта с риском потери. Поэтому отныне здесь продолжают выращивать картофель, свеклу и морковь высокого качества, но теперь — ровно столько, сколько заберут партнеры.

Молоко нелегко

Что касается молочного животноводства, то в "Хрящевке" оно переживает не лучшие времена. Четыре года назад эта сфера была полностью отдана ООО "ЛиК", которым также руководил Колмыков. В планах было активное расширение, увеличение среднего надоя до 28,5 литра, под эти цели был взят кредит… Однако в силу экономических причин взгляды пришлось радикально пересмотреть. "ЛиК" обанкрочен, "Хрящевка" зареклась иметь дело с банками и теперь принципиально обходится без кредитов. Более того, хозяйство больше не борется за надои. "Я бросил "выжимать" из коров, — рассказывает Валерий Колмыков. — Мы начинали работать с чехами и тогда занимали передовые позиции по удоям, но в таком режиме корова выдерживала не больше трех отелов. И я решил действовать по-своему, обратиться к более естественному ходу вещей. Теперь одна корова дает у нас 16-18 литров".

Проблема в том, что при существующих закупочных ценах предприятие теряет деньги на каждом проданном литре, даже с учетом субсидий. В расчет не идет и высшее качество сырья из "Хрящевки", а ведь это молоко охотно направляют на производство продуктов детского питания. Главный партнер хозяйства — хорошо известный в регионе "Николаевский сыр". Условия работы с ним более выгодные, но для вывода молочного животноводства на безубыточный уровень этого недостаточно. Однако Колмыков дело все же не бросает и заботится о том, чтобы порядка 1000 единиц рогатого скота черно-пестрой породы имели достойные условия. То, что молоко не приносит прибыли, вовсе не значит, что коровники в упадке. Наоборот, на проблемный участок руководители бросают лучшие силы.

Вакансии с видом

По технической оснащенности "Хрящевка" — хозяйство если не зажиточное, то уж точно крепкое. Под кукурузу приобрели в этом году сеялку и сушилку. Взяли в лизинг три комбайна "Полесье", а в следующем планируют уже полностью обновить парк отечественной техники (три немецких Deutz-Fahr уже несколько лет функционируют без серьезных поломок).

С дефицитом кадров проблема та же, что и везде — местная молодежь не горит желанием работать. Поэтому в сезон Колмыкова выручают временно трудоустроенные гости из ближнего зарубежья. Впрочем, на ключевые должности вакансий немного. Руководство "Хрящевки" позаботилось, чтобы условия тут были привлекательные. Для значимых сотрудников есть двухэтажный панельный дом. "Сначала на меня косо смотрели, что я везу "чужаков", но что делать, если свои не хотят работать", — разводит руками Колмыков. В планах — строительство еще одного дома, в котором будут уже двух- и трехкомнатные современные квартиры.

Работники "Хрящевки" также могут рассчитывать на скидку на все производимые хозяйством продукты, на автобус, который будет привозить на работу и забирать домой, на полевую кухню, которая каждый день приезжает кормить обедом. И, конечно, на исключительную порядочность работодателя.

Более 100 постоянных сотрудников трудятся в хозяйстве Колмыкова, и роль предприятия в жизни села очень значима. Как социально ответственная организация, "Хрящевка" помогает по мере сил и местной администрации, и частным организациям. И хотя сложный путь становления хозяйства сделал Валерия Колмыкова прагматиком, в нем все еще живет большой гуманист. Должно быть, это врачебное.

Валерий Колмыков, директор ООО "Хрящевка":

— Нас постоянно призывали и призывают больше выращивать. Но для чего? Если ради грамот, то я уже могу ими целую стену завесить. Выращивать, чтобы потом выбрасывать, мы больше не будем. Пусть мы что-то теряем в деньгах, зато живем без лишней головной боли. Учитывая потери при хранении и отсутствие продаж, сейчас я все капитально урезал. Мы отказались от ложных надежд, переориентировались с овощей на зерновую группу и оставили их ровно столько, сколько можем продать.