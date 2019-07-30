У родителей погибшей двухлетней тольяттинки нашли ее прижизненные фото со следами побоев

В понедельник, 29 июля, в эфир "Первого канала" вышел очередной выпуск ток-шоу "Пусть говорят", в ходе которого обсудили обстоятельства гибели двухлетней Ксюши из Тольятти.

Напомним, тело малышки со следами побоев было обнаружено вечером 9 июня текущего года в одной из квартир на бульваре Курчатова. По подозрению в причастности к ее гибели задержали отчима малышки — 40-летнего Антона Проскурина.

Как рассказала на шоу мама погибшей девочки Зинаида, в день трагедии она задержалась на работе. Трудится женщина в магазине разливного пива и дома оказалась лишь в двенадцатом часу ночи. Вернувшись, она подошла поцеловать дочь, нагнулась к ее кроватке, но ребенок не реагировал. Тогда женщина включила свет, увидела на малышке следы побоев и поняла, что она не дышит.

Зинаида вызвала скорую, а ее муж все это время стоял на балконе и молчал, встретить жену он не вышел. По словам женщины, позже Антон сознался в содеянном, он был нетрезв. Зинаида уточнила, что агрессию по отношению к ребенку муж никогда не проявлял. Ксюша даже называла его папой.

У самой же героини программы трое детей. При разводе с первым мужем сын Костя остался с отцом, а Ксюшу забрала Зинаида. Своего жилья у женщины на тот момент не было и она приняла решение на полгода устроить Ксюшу в "Дом малютки". Затем Зинаида познакомилась с Антоном. Они вместе навещали девочку, а затем забрали ее домой. С отчимом она ладила. В мае 2019 г. у Зинаиды и Антона появился сын Артем.

В то же время, пришедший на программу сосед утверждает, что часто видел Ксюшу с синяками, слышал плачь ребенка и даже вызывал полицию. Но Зинаида опровергла его слова, заявив, что сосед добивался ее, но получил отказ, поэтому теперь наговаривает. Полиция в их дом действительно приезжала, но никаких противоправных действий в отношении девочки зафиксировано не было.

Бывшая свекровь Зинаиды также утверждает, что над малышкой издевались, обвиняет невестку в злоупотреблении алкоголем и беспутстве. В первом браке Зинаида прожила пять лет и, по ее словам, причиной разрывала стала неверность не ее, а мужа. Свекровь принесла на шоу объяснения, которые ее сын взял у соседей Зинаиды. В них пять человек подписались под тем, что женщина вела аморальный образ жизни, выпивала и оставляла дочь без присмотра. С помощью этих бумаг бывший муж хотел лишить Зинаиду родительских прав.

Волонтеры, собравшиеся, чтобы оказать помощь Зинаиде после трагедии, пришли к заключению, что женщину необходимо лишить родительских прав. Такие выводы они сделали, найдя дома у Зины фотоаппарат со снимками избитой Ксюши. Безутешная мать парировала, что фотоаппарат появился в их семье совсем недавно, на выписку младшего сына Артема, а шокирующие фото она сама увидела лишь 11 июня, когда вернулась из полиции, дав показания. Фотоматериалы в ближайшее время будут переданы правоохранителям. Кроме того, выяснилось, что поминки малышки также были организованы за счет волонтеров и их силами. Когда они приехали к Зинаиде уточнить количество человек, на которых необходимо заказывать поминальный обед, женщина распивала алкоголь в шумной компании.

Подруга Зинаиды Людмила попыталась оправдать ее, рассказав, что та росла в детдоме, а после попала в приемную семью и очень хотела создать свою. Но при этом она не может утверждать, что Зинаида непричастна к смерти дочери. Женщины ходили друг к другу в гости и периодически Людмила видела на Ксюше синяки. С Антоном на тот момент Зинаида еще не была знакома.

У судмедэксперта не возникло сомнений, что Зинаида лжет. По его словам, фото, на которых на теле Ксюши видны побои прижизненные и сделаны в разные возрастные периоды. Участвовавший в шоу адвокат также уточнил, что если будет доказано, что снимки сделаны до дня смерти девочки, то мать привлекут как соучастницу.

В заключении шоу ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что бывшая свекровь героини программы согласилась на участие в "Пусть говорят" с условием, что будет сделан ДНК-тест, который определит, действительно ли ее сын являлся отцом погибшей Ксюши. Однако выяснить это так и не удалось. Пуповина, которую Зинаида предъявила для исследования, принадлежала не погибшей девочке, а, вероятно, новорожденному Артему. Сама Зинаида сказала, что, видимо, перепутала пуповины.