Убийство двухлетней тольяттинки обсудят на шоу "Пусть говорят"

В понедельник, 29 июля, в эфир "Первого канала" выйдет очередной выпуск ток-шоу "Пусть говорят", на котором обсудят обстоятельства гибели двухлетней жительницы Тольятти.

Напомним, вечером 9 июня текущего года в одной из квартир на бульваре Курчатова было обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в причастности к ее гибели задержали отчима малышки. По версии следствия, он мог нанести девочке побои, повлекшие ее смерть.

Как следует из анонса телепередачи, в студии будет присутствовать мать погибшего ребенка, их соседи и знакомые, а также, по словам ведущего Дмитрия Борисова, зрителей "ожидает расследование с уликами, фотографиями экспертизами ДНК и неожиданным разоблачением".