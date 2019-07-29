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Общество

Убийство двухлетней тольяттинки обсудят на шоу "Пусть говорят"

ТОЛЬЯТТИ. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 июля, в эфир "Первого канала" выйдет очередной выпуск ток-шоу "Пусть говорят", на котором обсудят обстоятельства гибели двухлетней жительницы Тольятти.

Напомним, вечером 9 июня текущего года в одной из квартир на бульваре Курчатова было обнаружено тело двухлетней девочки. По подозрению в причастности к ее гибели задержали отчима малышки. По версии следствия, он мог нанести девочке побои, повлекшие ее смерть.

Как следует из анонса телепередачи, в студии будет присутствовать мать погибшего ребенка, их соседи и знакомые, а также, по словам ведущего Дмитрия Борисова, зрителей "ожидает расследование с уликами, фотографиями экспертизами ДНК и неожиданным разоблачением".

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