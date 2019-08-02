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Общество

3 августа будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 3 августа, в связи с проведением матча "Крылья Советов" - "Локомотив" на стадионе "Самара Арена" с 15:00 до 21:30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.

Также на данном участке с 6:00 до 24:00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.
Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

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