"Ростелеком" оценил проекты участников форума "iВолга 2.0"

"Ростелеком" выступил партнером молодежного форума "iВолга 2.0", который проходил в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах под Самарой. Более двух тысяч гостей из 74 регионов России и десяти государств ближнего зарубежья в течение недели участвовали в образовательных программах, представляли свои проекты и получали гранты на их реализацию.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

"В этом году совместная командная работа с аппаратом полпреда Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе позволила провести "перезагрузку" форума. Неслучайно он теперь называется "iВолга 2.0". Здесь стало больше пространства для творчества, еще больше возможностей".

Обновленный формат форума позволил участникам выбрать одну из десяти разнопрофильных смен: "Наука и образование будущего", "Агрополис", "Инфоgram", "Культурный БУМ!", "Молодежная команда страны", "Победы страны — гордость поколений", "Труд Крут!", "Ты — предприниматель", "PROспорт" и iVolga International.

Эксперты из "Ростелекома" пообщались с молодыми инноваторами смены "Инфоgram", дали оценку их проектам, рассказали о тонкостях внедрения стартапов в сфере цифровых технологий. Участники форума разобрали успешные кейсы и обсудили представленные медиа- и IT-проекты.

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы живем в самом начале цифровой эпохи, и, судя по всему, нас ожидает еще много любопытных инноваций. Компании важно было получить обратную связь от участников форума, услышать тех, кому предстоит формировать будущее информационных технологий. Особенно приятно отметить то, что талантливые программисты — дебютанты "iВолги" — хотят работать в "Ростелекоме" и заинтересованы в проектах, направленных на создание комфортной среды".

Самые активные участники и победители творческих конкурсов, посвященных разработке технологий будущего, получили сувениры от компании "Ростелеком".