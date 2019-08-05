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Работа и Кадры

Работать без стресса удается лишь 7% россиян

МОСКВА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководители и коллеги доводят до стресса чаще, чем низкая зарплата. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у сотрудников российских компаний, что является наибольшим источником стресса на работе. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей трудоустроенного населения из всех округов страны.

По данным Superjob стрессу на работе подвержены 9 из 10 сотрудников. Называя главный фактор, провоцирующий стресс, россияне чаще всего упоминали своих руководителей: плохое отношение начальства нервирует 14%, его непрофессионализм — 10%. По словам 9% опрошенных состояние стресса провоцирует поведение коллег. Для 5% опрошенных основным источником стресса является низкая зарплата. В равной степени провоцируют стресс перегруженность работой и безделье (по 4%). Столько же респондентов нервирует регулярная задержка зарплаты (4%). Отсутствие определенности в постановке задач, бардак в компании и непрофессиональные сослуживцы — эти причины назвали по 3% опрошенных. Шум, нестабильность положения компании, задачи с невыполнимыми сроками доводят до состояния стресса по 2% сотрудников. Другие не столь популярные факторы назвали 24% россиян, среди них авралы, боязнь сделать ошибку, поведение клиентов, неблагоприятные условия труда. Лишь 7% россиян могут похвастаться отсутствием стресса на работе.

Женщины чаще нервничают из-за отношения руководства (17% против 10% среди мужчин) и конфликтов в коллективе (14 и 5% соответственно). Мужчины в большей степени испытывают стресс из-за непрофессионализма начальства (13% против 7% среди женщин).

По сравнению с аналогичным исследованием 2014 года меньшее количество россиян испытывает стресс из-за отношения руководителя к подчиненным: 18% 5 лет назад и 14% сейчас. Однако количество нареканий к профессионализму начальства возросло в 2 раза: 5% в 2014 году и 10% сегодня.

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