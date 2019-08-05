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Работа и Кадры

Самарцы не готовы переезжать ради работы

САМАРА. 5 АВГУСТА
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Самара входит в топ-5 городов с наименьшей долей готовых к переезду соискателей. Такие данные по итогам II квартала 2019 г. представил сайт Авито.

Только 20,8% соискателей рассматривают возможность смены места жительства ради подходящей работы. По стране их доля составила 28,3%.

При этом самарцы, рассматривающие смену места жительства, отличаются и более высокими финансовыми ожиданиями — они на 25,6% больше, чем у тех, кто к переезду не готов.

В рейтинге городов с самыми мобильными соискателями лидирует Москва — 34,2% столичных соискателей готовы откликнуться на предложение из другого города.

Больше всех привязаны к своему городу жители Воронежа — только 17,1% тех, кто ищет работу, рассматривают варианты с переездом.

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