Названа доля россиян с зарплатами более 75 тысяч рублей в месяц

Наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность.

Как отмечается в исследовании РИА Новости, в России, как и в большинстве стран мира, наблюдается ощутимое расслоение в уровнях заплат у разных людей. По данным экспертов, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников.

"В большинстве случаев такой заработок говорит о среднем достатке семьи такого работника, а часто даже об относительно высоком уровне материального положения", — отмечается в документе.

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, но наибольшая доля приходится на отрасль добычи полезных ископаемых. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. Вторая такая отрасль — рыболовство и рыбоводство. У 34% работников этой сферы месячная заплата — 75 тысяч рублей. Отмечается, что это малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тысяч человек. Следом идут финансовая отрасль, IT и связь, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Отраслью-аутсайдером оказалась легкая промышленность, где, как говорится в исследовании, "мало больших зарплат, много низких зарплат и в целом низкая средняя зарплата". Также достаточно большая доля (более 21%) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в сферах образования, сельского хозяйства и туризма. В образовании маленькие зарплаты связаны с низкой оплатой труда молодых специалистов и нянечек в детских садах. В сельском хозяйстве по-прежнему много низкоквалифицированного, часто сезонного, труда. А в сфере туризма есть еще фактор чаевых, таким образом, зарплаты могут быть низкими в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.