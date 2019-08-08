За 9 лет компаний, где запрещено курение, стало больше в 1,5 раза

В каждой пятой российской компании сотрудникам перекуры запрещены. 16% курящих сотрудников на работе не курят.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 500 работодателей и 1600 сотрудников российских компаний о регламентах для курящих сотрудников, количестве и продолжительности перекуров в течение рабочего дня.

Каждая пятая компания запрещает сотрудникам курить в рабочее время (21%). В 73% российских компаний сотрудникам разрешено курить в специально отведенных местах. 1% работодателей позволяет сотрудникам курить в коридорах или туалетах. Где угодно можно курить в 2% компаний.

В 19% компаний, где курение разрешено, действуют регламенты для курящих сотрудников: компании выделяют места для курения, прописывают допустимое количество перекуров в течение рабочего дня и их продолжительность. Большинство компаний, где курение разрешено, не имеют четких регламентов для сотрудников, подверженных пагубной привычке (68%).

Опросы курящих сотрудников показывают, что большинство из них устраивают перекуры 3—4 раза за рабочий день (36%). Пять и более раз выходят курить 24% работающих россиян. Один или два раза — 17% респондентов. Воздерживаются от курения на работе 16% опрошенных.

По утверждению большинства курильщиков, перекур в рабочее время обычно занимает менее 5 минут (75%). От 5 до 10 минут тратят на перекур 20% респондентов. Более 10 минут — 3%.

Женщины чаще мужчин придерживаются принципа не курить в рабочее время (24 и 13% соответственно). Среди сотрудников старше 45 лет по сравнению с более молодыми коллегами больше тех, кто воздерживается от курения на работе (21%).

Похоже, антитабачная кампания приносит результаты: по сравнению с аналогичным исследованием 2010 года число компаний, которые запрещают перекуры, выросло с 13 до 21%. С 2016 года уменьшилось количество россиян, которые устраивают перекуры на работе более пяти раз за смену: 30% 3 года назад и 24% сейчас.