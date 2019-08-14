В регионе появится еще один мобильный технопарк

Правительство Самарской области решило, что региону необходим не один, а два мобильных технопарка "Кванториум". Соответствующие поправки в июльское распоряжение областного кабмина о создании в регионе "Кванториума" опубликованы на сайте правительства.

Изначально планировалось, что в Самарской области будет один мобильный технопарк, который будет функционировать в Похвистнево, Отрадном, а также в Исаклинском, Клявлинском, Камышлинском, Сызранском, Шигонском, Кошкинском, Красноярском, Богатовском, Безенчукском, Ставропольском и Красноармейском районах.

Согласно поправкам, второй мобильный технопарк "Кванториум" будет работать в Приволжском, Хворостянском, Сергиевском, Шенталинском, Большеглушицком, Большечерниговском, Нефтегорском и Борском районах.

Напомним, в конце июля текущего года также стало известно о создании в ближайшие два года детского технопарка "Кванториум" в Новокуйбышевске.