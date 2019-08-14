16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли "Ростелеком" успешно отразил кибератаки во время проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" "Другой Телеком" строит цифровой город Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике" В Самаре обсудили устранение цифрового неравенства и перспективы строительства сети 5G

Интернет Транспорт и связь

Tele2 первой запускает LTE-роуминг на Кубе

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мобильный оператор Tele2 первым в российском телекоме запустил LTE-роуминг на Кубе. Путешественникам теперь доступен высокоскоростной мобильный интернет в сети 4G на крупнейшем острове Карибского бассейна.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 первой среди российских операторов начала оказывать услуги высокоскоростного 4G-интернета на Острове свободы. В путешествиях за границей LTE-роуминг обеспечивает более высокие скорости при пользовании мобильным интернетом, при этом стоимость услуг остается прежней.

Сократить расходы на мобильный интернет можно с помощью услуги "Безлимитный интернет за границей". Опция позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в Сеть. Если клиент не пользуется Интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. Подключение опции бесплатно.

Путешественники смогут позвонить с Кубы в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка SMS обойдется в 12 рублей. Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе "Роуминг".

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Нужен ли нашим клиентам LTE на Кубе? Безусловно, решили мы, изучив отчеты по роуминговой активности пользователей. Абоненты скачали на Острове свободы прошлым летом больше трафика, чем в некоторых европейских странах. Путешествующие на Кубу - это наша молодая и активная аудитория. Такие клиенты получают в отпуске массу впечатлений - и предпочитают быстро ими делиться, не дожидаясь доступа к Wi-Fi. Для них мы вводим "другое правило": теперь, когда абоненты захотят выложить видео о своем отдыхе в Гаване, они смогут это сделать благодаря 4G-интернету от Tele2".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1