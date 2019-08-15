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Работа и Кадры

В Самаре две трети соискателей — мужчины

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито проанализировали резюме соискателей в Самаре в первой половине 2019 года и выяснили, что четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер — "мужские", а доля резюме мужчин превышает долю резюме женщин и продолжает увеличиваться.

Среди пяти самых востребованных работодателями профессий по-настоящему "женской" сферой можно назвать продажи, где резюме соискательниц составляют 67,5%. В остальные четырех отраслях себя видят мужчины: автомобильный бизнес (97,8%), строительство (92,4%), перевозки (93,8%), а также производство, сырье и сельское хозяйство (82,5%).

Исследование резюме по всей России и в 23 крупнейших городах выявило две закономерности рынка труда. Первая — большинство соискателей — мужчины, что подтверждается повсеместным превышением числа их резюме над количеством резюме женщин. В масштабах всей страны мужские резюме составляют 59,5%. Максимальный разрыв наблюдается в Омске (69,1% резюме опубликованы мужчинами), а минимальный — в Краснодаре (56,8%).

Вторая — разница между числом резюме мужчин и женщин становится еще заметней. За год доля резюме представительниц прекрасного пола снизилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) в масштабах всей страны и в диапазоне от 0,4 п. п. в Барнауле до 6,2 п. п. в Челябинске. Единственным исключением среди 23 крупнейших городов оказался Воронеж, где доля женских резюме, наоборот, увеличилась на 1,7 п. п.
В Самаре доля мужских резюме составила 64,6%, доля женских за год сократилась на 3,2 п. п.

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