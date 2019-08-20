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Интернет Транспорт и связь

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сайт iPhones.ru опубликовал исследование "Какой оператор оказался лучшим в России". И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и вдвое лучше, чем третий результат.

Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов.

Ранее, в июле 2019 года, МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1первый и второй кварталы 2018 года.

Гид потребителя

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