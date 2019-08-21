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Соучредителя компании "Стройкаб" задержали по делу о хищении денег дольщиков ЖК "На Московском"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарские правоохранители задержали 60-летнего соучредителя компании "Стройкаб" Владимира Загрекова, которого подозревают в причастности к хищению денежных средств дольщиков ЖК "На Московском", пишет "Самарское обозрение".

Жилой комплекс "На Московском" возводился с 2013 г. при участии одноименной строительной компании, основанной в 2007 г. топ-менеджерами МП "Мост". На конец 2015 г. строительство первой очереди жилого квартала напротив ТРК "Московский" завершено не было, вторая находилась на стадии котлована. На тот момент с СК "На Московском" было заключено уже более 100 договоров долевого участия.

Как сообщает издание, в начале 2019 г. прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту обмана дольщиков. Его фигурантом стал экс-директор СК "На Московском" Сергей Усачев. Как считает следствие, в период с ноября 2012 г. по март 2016 г. Усачев как директор СК "Актив" заключил более 90 договоров участия в долевом строительстве домов напротив ТРК "Московский" с физическими и юридическими лицами.

Всего фигурант собрал более 143,28 млн руб., из которых на расчетные счета "СК "На Московском" было внесено лишь 50,42 млн рублей. Оставшиеся 92,86 млн руб., как считает следствие, директор СК "Актив" похитил.

По информации "СО", на прошлой неделе у Сергея Усачева появился подельник — один из бывших учредителей СК "На Московском" Владимир Загреков. Сейчас он является соучредителем компании "Стройкаб", которая уже очень долгое время возводит 16-этажный жилой дом в Кировском районе (Березовая аллея/проспект Карла Маркса).

Причастность Загрекова к хищениям денег дольщиков ЖК "На Московском" была установлена при расследовании дела Усачева. Фабула дела та же — из собранных мошенниками денежных средств почти 93 млн руб. было похищено. Загреков задержан, решается вопрос с мерой пресечения.

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