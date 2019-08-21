Самарские школьники начнут изучать краеведение

С 1 сентября во всех школах региона появится новый предмет — "История Самарской области". Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в социальной сети.

"Любовь к Родине всегда начинается с чего-то малого: с любви к своему селу, району или городу. В воспитании патриотизма значительная роль отводится школе, на уроках которой дети изучают историю страны и родного края. К сожалению, долгое время краеведению уделялось недостаточное внимание в школьных программах, из-за чего многие ребята практически ничего не знали о прошлом тех мест, в которых они живут сейчас", — посетовал глава региона.

Уроки будут рассчитаны на три года: в четвертом классе, и затем с шестого по седьмой или с седьмого по восьмой классы. Какой промежуток выбрать вторым — решит школа.