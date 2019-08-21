Самарские работодатели теряют потребность в курьерах

Эксперты "Авито Работа" проанализировали рынок труда в Самаре и выяснили, что среди местных работодателей спрос на пеших курьеров снизился на 5% за год, а на водителей-курьеров (на автомобиле или мопеде) — на 18% за год. Что касается интереса к этой работе со стороны соискателей, город занял 9-е место по конкуренции среди кандидатов на вакансию пешего курьера, а на доставщика товара на транспорте — 8-ю позицию.

Сопоставив спрос на профессию пеших курьеров и их предложение, эксперты "Авито Работа" выяснили, что данная работа наиболее востребована у соискателей в Иркутске, где средняя зарплата выросла на 13% за год и достигла 28 400 рублей в месяц. На втором месте по интересу к работе курьером оказался Краснодар (29 400 рублей в месяц), на третьем — Ульяновск (24 200 рублей в месяц).

В Самаре (9-е место по востребованности среди кандидатов) среднемесячный оклад пеших курьеров составил 26 900 рублей в месяц, что на 7% выше, чем в прошлом году.

Первое место по среднему размеру зарплаты пеших курьеров ожидаемо занимает Москва – 46 900 рублей в месяц. На втором месте Санкт-Петербург – 40 100 рублей. Пермь продемонстрировала наибольшую динамику за год среди 23 крупнейших городов: зарплаты выросли на 19% до 26 900 рублей.

Меньше всего сейчас готовы платить в Волгограде – в среднем 22 700 рублей, однако и в этом городе оклады выросли – на 5%. Работодатели подняли оклады пеших курьеров в 21 крупном городе. Они снизились только в Саратове (-6%) и Омске (-1%). В целом по стране рост составил 3% – до 30 800 рублей.

Что же касается курьеров на автомобилях или мопедах, то наиболее сильная конкуренция в этом секторе наблюдается между соискателями в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В то время как проще всего устроиться на работу курьером на транспорте можно в Красноярске и Екатеринбурге.

Этим летом Москва традиционно оказалась лидером по размеру ежемесячного оклада мобильных курьеров: за год средняя зарплата выросла на 2% и составила 67 900 рублей в месяц. Северная столица оказалась на втором месте по величине заработной платы – 60 300 рублей в месяц, несмотря, на то, что за год она не изменилась. На третьем месте Челябинск, где отмечен наиболее высокий рост окладов (+17% за год), водители-курьеры могут заработать в среднем 49 800 рублей в месяц.

В Самаре средняя зарплата мобильных курьеров в городе составила 41 700 рублей в месяц (+4% за год).