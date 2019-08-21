На продажу выставлен новый образовательный центр, проработавший всего несколько лет

В деревне Старый Шунгут Исаклинского района продают образовательно-культурный центр, который построили в 2005 году. Уже около 10 лет здание пустует, а местный бюджет тратит около миллиона в год на его содержание, сообщили в районной администрации.

Образовательно-культурный центр площадью более 4 тыс. кв. м с инфраструктурой продают за 50 млн рублей. Это значительно меньше, чем потратил бюджет на строительство. Но сумму продажи определяли исходя из рыночных цен на подобные объекты.

Отмечается, что здание находится в удовлетворительном состоянии. В администрации добавили, что объект решили приватизировать, так как он не эксплуатируется уже 10 лет ввиду малочисленности деревни и ее удаленности от других населенных пунктов.