16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На продажу выставлен новый образовательный центр, проработавший всего несколько лет Самарские школьники начнут изучать краеведение Школы Самарского региона получили 69 новых автобусов Лицеи и гимназии региона не будут переводить на "пятидневку" Самарским десятиклассникам сократят число обязательных предметов

Образование Общество

На продажу выставлен новый образовательный центр, проработавший всего несколько лет

ИСАКЛЫ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В деревне Старый Шунгут Исаклинского района продают образовательно-культурный центр, который построили в 2005 году. Уже около 10 лет здание пустует, а местный бюджет тратит около миллиона в год на его содержание, сообщили в районной администрации.

Фото: https://torgi.gov.ru

Образовательно-культурный центр площадью более 4 тыс. кв. м с инфраструктурой продают за 50 млн рублей. Это значительно меньше, чем потратил бюджет на строительство. Но сумму продажи определяли исходя из рыночных цен на подобные объекты.

Отмечается, что здание находится в удовлетворительном состоянии. В администрации добавили, что объект решили приватизировать, так как он не эксплуатируется уже 10 лет ввиду малочисленности деревни и ее удаленности от других населенных пунктов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1