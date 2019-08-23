Инициативу о введении 4-дневной рабочей недели поддерживает половина россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения 4-дневной рабочей недели в России. Сайт по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, согласны ли они с инициативой главы правительства и на что граждане потратят дополнительный выходной.

Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает. 31% против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом. В социологическом опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если инициативу премьера поддержат в Минтруде, то вот как россияне готовы потратить третий выходной. 33% россиян собираются проводить освободившийся день с семьей и детьми. Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу. Отдыхать в свой третий выходной планируют 16% респондентов. 15% россиян хотят посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков. Домашними делами и активным отдыхом планируют заниматься по 7% респондентов. Хобби и личным делам собираются посвятить третий выходной по 4% россиян. Своим здоровьем и посещением врачей собираются заняться 2% респондентов. Также по 2% россиян планируют посвятить третий выходной культурным мероприятиям, путешествиям и чтению книг. Среди прочих занятий в освободившийся день россияне называли сон, дачные дела и общение с друзьями (8%). В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов России.