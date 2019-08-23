Самолет, вернувшийся после взлета в Курумоч, вылетел в Санкт-Петербург

Самолет, выполнявший рейс "Самара — Санкт-Петербург" в ночь на пятницу и вернувшийся после взлета в Курумоч, вновь вылетел в северную столицу, в пятницу, 23 августа сообщает regnum.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, что самолет авиакомпании Smartavia, осуществляющий рейс 5N-532 из Самары в Санкт-Петербург, спустя полтора часа полета вернулся в самарский аэропорт.

По словам одной из пассажирок, пилот объяснил возвращение технической неисправностью. Она также сообщила, что во время полета в салоне самолета было очень душно.