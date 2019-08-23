16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самолет, вернувшийся после взлета в Курумоч, вылетел в Санкт-Петербург Определены основные показатели реализации региональной составляющей проекта "Информационная безопасность" Концессионное соглашение по Климовскому мосту скорректируют Тольяттинское АТП №3 стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" Легендарный Фестиваль 404 состоится 14-15 сентября

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самолет, вернувшийся после взлета в Курумоч, вылетел в Санкт-Петербург

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самолет, выполнявший рейс "Самара — Санкт-Петербург" в ночь на пятницу и вернувшийся после взлета в Курумоч, вновь вылетел в северную столицу, в пятницу, 23 августа сообщает regnum.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, что самолет авиакомпании Smartavia, осуществляющий рейс 5N-532 из Самары в Санкт-Петербург, спустя полтора часа полета вернулся в самарский аэропорт.

По словам одной из пассажирок, пилот объяснил возвращение технической неисправностью. Она также сообщила, что во время полета в салоне самолета было очень душно.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1