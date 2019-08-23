Летевший из Самары в Санкт-Петербург самолет вернули в Курумоч из-за неисправности

Боинг 737 авиакомпании Smartavia, вылетевший из аэропорта Курумоч в Санкт-Петербург в четверг, 22 августа, вернулся в воздушную гавань из-за неисправности системы кондиционирования, пишет samara.kp.ru.

"Наш самолет вылетел в 22:10. Летели в Санкт-Петербург. Все было нормально, но в салоне самолета становилось все жарче и жарче. Казалось, что не хватает воздуха, — рассказала пассажирка рейса 5N-532 Александра Лукьянова. — Примерно через полтора часа полета к нам обратился пилот. Он сказал, что все хорошо, волноваться не о чем, но наш самолет возвращается в Самару. В самолете нечем было дышать".

Около полуночи борт благополучно приземлился в Самаре. Пассажиров вернули в аэропорт.

В пресс-службе аэропорта информацию о возвращение борта изданию подтвердили. "Рейс 5N-532 авиакомпании Smartavia по техническим причинам произвел вынужденную посадку в аэропорту Курумоч. Более подробную информацию можно узнать в авиакомпании", — сообщили в Курумоче.

На борту было около 140 пассажиров. Многие летели с детьми. С представителем авиакомпании пассажиры уже пообщались. Он заверил, что за пассажирами уже вылетел борт из Москвы и по маршруту они отправятся в 4:30–4:50 по самарскому времени, но мест в самолете будет на 12 меньше, чем пассажиров. Но, по словам представителя компании некоторые пассажиры отказались от вылета и мест на резервном борту должно хватить всем.