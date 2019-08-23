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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон заявил о миссии поддержки молодых специалистов на чемпионате WorldSkills

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Казани при поддержке МегаФона состоялось торжественное открытие 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Фото: Юрий Лесников

МегаФон выступает цифровым партнером "олимпиады рабочих рук", обеспечивая сервисами связи организаторов, участников и волонтеров. Особая цель МегаФона на мероприятии — знакомство с молодыми специалистами цифровых профессий будущего. Эксперты компании в ходе соревновательных дней посетят павильоны, где веб-дизайнеры, разработчики, программисты и робототехники продемонстрируют свое мастерство.

— Чемпионат очень вдохновляет трудиться, многие из нас три-пять лет назад и не слышали о том, что можно на международном уровне соревноваться в профессионализме, выполняя рабочие обязанности. Сегодня сотни молодых специалистов, лучших в своих 63 странах, собрались в Казани. Молодость — это инновации, новые подходы к работе и образованию, которые требуют поддержки тех, кто уже крепко стоит на ногах, не боится ошибок и готов вкладываться в формирование нового профессионального опыта у подрастающего поколения. МегаФон, как цифровая компания, принимает на себя эту миссию, поддерживая чемпионат по стандартам WorldSkills, приглашая молодых ребят на цифровую стажировку в компанию, развивая технологичные и IT-стартапы, — поделилась Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО "МегаФон".

Мероприятие прошло при участии Премьер-министра России Дмитрия Медведева, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра просвещения Ольги Васильевой, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

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