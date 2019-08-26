В самарской школе №36 сделали ставку на поддержку талантливых детей и педагогов

Молодой директор школы №36 с углубленным изучением отдельных предметов Алексей Грицай занял свой пост в марте 2019-го и сделал одним из приоритетов школы профессиональный рост преподавателей.

По его инициативе учителя посетили цикл семинаров по формированию и развитию функциональной грамотности, без которой трудно решать постоянно возникающие педагогические задачи. 15 педагогов обогатили свои компетенции в образовательном центре "Академия" Екатеринбурга, 40 обучились на базе СИПКРО, еще 16 учителей прошли повышение квалификации по углубленному преподаванию предметов на уровне среднего общего образования. Алексей Грицай считает наставничество одним из приоритетных направлений повышения педагогического мастерства. Под его руководством и при участии в течение марта-апреля 2019 года в школе состоялось шесть семинаров для начинающих самарских педагогов. Кстати, один из них — учитель английского языка Наталья Горбунова — в результате вышел в финал регионального конкурса "Молодой учитель". Словом, опыт оказался настолько успешным, что обучение педагогов вышло за рамки учебного заведения — школа № 36 стала стажировочной площадкой городского Центра наставничества.

Систематическая поддержка талантливых детей, поощрение творчества учеников и педагогов стали другим важным направлением в работе молодого директора школы. И результат не замедлил сказаться. Ученик 11 класса Александр Малкин стал лауреатом окружного этапа "Ученик года", обладателем именной премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. А учитель экономики Ольга Пахомова в мае 2019-го победила в "Международной ярмарке социально-педагогических инноваций".

Большой популярностью у ребят пользуется Студия технической мысли "РобоКоп", которой продолжает руководить Алексей Евгеньевич. Особо важная тема — патриотическое воспитание. Оно проходит красной нитью через всю школьную жизнь, делая детей соучастниками больших и малых событий. Здесь работает недавно открытый музей "Связь времен", созданы добровольческий отряд "Парус надежды" и юнармейский отряд "Орлята".

Активность молодого директора и первые результаты работы убеждают в том, что школа №36 обещает стать одной из передовых в Самаре.