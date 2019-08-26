Самарская школа №7 создала отличные условия для инклюзивного обучения детей

Всего три года назад открыла двери первая и пока единственная на все Крутые Ключи школа. Учебному заведению в растущем районе досталась особенная миссия.

Много достоинств у микрорайона Крутые Ключи, но из-за удаленности от центра его жителям непросто посещать выставки, театры, музеи. Поэтому школа №7 пришла на помощь в организации локальной социокультурной жизни. Учебное заведение запустило ряд дополнительных образовательных, воспитательных, досуговых, культурных, спортивных программ, которые суммарно охватывают буквально все население Крутых Ключей.

Так, например, в школе работает театральная студия "Шекспир". В этом году игру начинающих актеров можно было оценить на открытии фестиваля "Кино — детям". Здесь же проходят праздничные концерты районного масштаба — такие мероприятия, как День матери и День Победы, стали уже традиционны и ожидаемы. Отдельное внимание — военно-патриотическому воспитанию. Школа устраивает встречи с ветеранами в собственном музее "М.Т. Калашников. О времени и о себе…", организует игры "Зарница", проводит Дни призывника совместно с военкоматом Кировского и Красноглинского районов. Даже в летние каникулы школа не пустует, особенно богат на события июнь. С 2018 года 7-я реализует проект "Школа — родителям", в ходе которого молодые мамы и папы получают психолого-педагогические индивидуальные консультации и проходят тренинги эффективного общения.

Школа строилась с таким расчетом, чтобы архитектурно она была доступна разным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья. В 7-й обучают ребят с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудненным развитием речи и другими заболеваниями. Однако поначалу, приняв таких детей, школа столкнулась с проблемой. Не только здоровые ребята и родители, но и многие педагоги оказались психологически не готовы к инклюзивному обучению. Коллектив 7-й сделал вывод, что ему нужна постоянная методическая поддержка и психологическое сопровождение. И тогда школа начала сотрудничать с организацией инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница": теоретические занятия, тренинги, квесты с родителями и учителями, а для учащихся провели "Уроки доброты" и фестиваль "Паралимпийский спорт — для всех". Как итог, на Всероссийском конкурсе "500 лучших образовательных организаций страны" школу №7 признали "Лучшей школой для детей с ОВЗ".

Галина Путинцева, директор школы №7:

— Школа № 7 — не просто учебное заведение, это активный фактор среды микрорайона. В наших планах — войти в сотню лучших школ России. Почему бы нет? Ведь у нас есть отличная команда единомышленников, учителей и родителей.