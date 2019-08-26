16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора самарских школ заглянули в будущее среднего образования на стратегической сессии В школе №7 жилого района “Кошелев” готовятся к Дню знаний На продажу выставлен новый образовательный центр, проработавший всего несколько лет Самарские школьники начнут изучать краеведение Школы Самарского региона получили 69 новых автобусов

Образование Общество

Самарская школа №7 создала отличные условия для инклюзивного обучения детей

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всего три года назад открыла двери первая и пока единственная на все Крутые Ключи школа. Учебному заведению в растущем районе досталась особенная миссия.

Фото: предоставлено школой №7

Много достоинств у микрорайона Крутые Ключи, но из-за удаленности от центра его жителям непросто посещать выставки, театры, музеи. Поэтому школа №7 пришла на помощь в организации локальной социокультурной жизни. Учебное заведение запустило ряд дополнительных образовательных, воспитательных, досуговых, культурных, спортивных программ, которые суммарно охватывают буквально все население Крутых Ключей.

Так, например, в школе работает театральная студия "Шекспир". В этом году игру начинающих актеров можно было оценить на открытии фестиваля "Кино — детям". Здесь же проходят праздничные концерты районного масштаба — такие мероприятия, как День матери и День Победы, стали уже традиционны и ожидаемы. Отдельное внимание — военно-патриотическому воспитанию. Школа устраивает встречи с ветеранами в собственном музее "М.Т. Калашников. О времени и о себе…", организует игры "Зарница", проводит Дни призывника совместно с военкоматом Кировского и Красноглинского районов. Даже в летние каникулы школа не пустует, особенно богат на события июнь. С 2018 года 7-я реализует проект "Школа — родителям", в ходе которого молодые мамы и папы получают психолого-педагогические индивидуальные консультации и проходят тренинги эффективного общения.

Школа строилась с таким расчетом, чтобы архитектурно она была доступна разным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья. В 7-й обучают ребят с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудненным развитием речи и другими заболеваниями. Однако поначалу, приняв таких детей, школа столкнулась с проблемой. Не только здоровые ребята и родители, но и многие педагоги оказались психологически не готовы к инклюзивному обучению. Коллектив 7-й сделал вывод, что ему нужна постоянная методическая поддержка и психологическое сопровождение. И тогда школа начала сотрудничать с организацией инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница": теоретические занятия, тренинги, квесты с родителями и учителями, а для учащихся провели "Уроки доброты" и фестиваль "Паралимпийский спорт — для всех". Как итог, на Всероссийском конкурсе "500 лучших образовательных организаций страны" школу №7 признали "Лучшей школой для детей с ОВЗ".

Галина Путинцева, директор школы №7:

— Школа № 7 — не просто учебное заведение, это активный фактор среды микрорайона. В наших планах — войти в сотню лучших школ России. Почему бы нет? Ведь у нас есть отличная команда единомышленников, учителей и родителей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1