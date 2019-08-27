В лицее "Престиж" на системной основе внедряют инженерное образование

Самарский лицей "Престиж", взяв курс на формирование инженерного мышления лицеистов и открытый диалог между учителями, детьми и родителями, проделал большую работу, которая должна дать толчок для начала перемен, которые будут происходить в этом учебном заведении.

Алексей Атапин пришел в лицей по распределению и сразу нашел общий язык с давно уже сложившимся коллективом благодаря вдохновляющей активности и рациональным идеям. Молодой директор в первую очередь решил сделать учебное заведение более открытым как для коллектива, так для учеников и их родителей. Для этого был обновлен сайт и аккаунт в Твиттере. Участие в жизни "Престижа" приветствуется. Помимо собраний, раз в четверть здесь проходят родительские конференции, где в неформальной обстановке обсуждаются проблемы и перспективы лицея.

Формировать инженерное мышление лицеистов помогает тематический проект, запущенный в ходе реализации концепции развития лицея, который охватывает преподавание всех дисциплин на основе системного подхода. Кроме того, родилась идея создать музей о становлении Самары как промышленного центра, для реализации которого была сформирована инициативная группа. Конечно, у лицея хватает прозаических задач — создание современных классов, формирование безопасного и комфортного окружения для обучающихся и посетителей лицея. Но амбициозный настрой коллектива не дает усомниться в том, что эти задачи будут выполнены.

Алексей Атапин, директор лицея "Престиж":

— То, что мы внедряем инженерное мышление, не значит, что наши ребята постоянно что-то чертят или собирают. Инженерный подход подразумевает системность, структурность, способность к анализу. Мы даем навыки, применимые во всех областях.